Мастер-класс по оказанию первой помощи провели для мобилизованных граждан в Мулине ФОТО: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова

Преподаватели и студенты старших курсов Нижегородского медицинского колледжа провели для мобилизованных граждан на полигоне в Мулине мастер-класс по оказанию первой помощи. Об этом в своем телеграм-канале сообщает заместитель главы региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Мобилизованные граждане были обучены оказанию первой помощи при состояниях, угрожающих жизни и здоровью. Мастер-класс длился пять дней. Отметим, бойцам были проведены теоретические и практические занятия по оказанию самопомощи и взаимопомощи. Также они научились последовательным действиям для остановки кровотечения.

– Наш курс по тактической медицине был составлен с учетом многолетней практики специалистов скорой медицинской помощи, врачей-хирургов и военных медиков, – рассказал Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, более 1200 нижегородцев хотят пройти курсы по тактической медицине.