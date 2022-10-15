Более 1200 нижегородцев записались на курсы по тактической медицине ФОТО: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова

Более 1200 нижегородцев хотят пройти курсы по тактической медицине. Об этом в своем телеграм-канале сообщает министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, занятия первой группы начнутся в ближайшее время и продлятся 14 часов. Кроме того, по окончании курса участники получат удостоверение.

На курсах нижегородцы научатся оказывать первую медицинскую помощь при потери сознания, при остановке дыхания, при ранениях, травмах, ожогах и обморожениях.

– Проект реализован Минздравом при участии Нижегородского медицинского колледжа и Центра медицины катастроф после инициативы жителей Нижегородской области, – отметил Давид Мелик-Гусейнов.