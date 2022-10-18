В Казани начался суд над «поволжским маньяком», задушившим более 30 пенсионерок.

В Казани 18 октября началось слушание по делу «поволжского маньяка», убившего более 30 пенсионерок в разных городах России, в том числе в Нижнем Новгороде. 40-летнему Радику Тагирову вменяют 64 эпизода: 31 убийство, 3 покушения на убийство и остальное – разбой, пишет «КП - Казань».

Первые убийства старушек он соверши в Казани еще в 2011 году. Затем орудовал в Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Саратове, Иванове, Кирове, Самаре, Челябинске и Москве. Действовал душегуб по одной схеме: представлялся сотрудником ЖКХ, проникал к пенсионеркам в квартиру, душил их – чаще всего поясом от халата, и обворовывал.

Предполагаемого убийцу не могли поймать более 10 лет. Ни камера видеонаблюдения, ни случайно оставшаяся в живых жертва не помогли сыщикам выйти на след преступника. Несколько лет назад за поимку серийного маньяка даже обещали вознаграждение в 3 миллиона рублей.

Задержали Тагирова в декабре 2020 года в казанском поселке Дербышки. ЭЖто стало возможно благодаря многочисленным сравнительным генетическим экспертизам. Обвиняемому грозит пожизненный срок.