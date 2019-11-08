«Он убил 32 бабушки»: За поимку «поволжского маньяка» нижегородцам пообещали 3 миллиона рублей

Три миллиона рублей пообещали нижегородцам за поимку едва ли не самого опасного преступника в России – «поволжского маньяка», восемь лет назад державшего в страхе все Поволжье и весь Урал. За два года он убил 32 бабушки в возрасте от 75 до 90 лет.

- На сегодняшний день это единственный в стране преступник, который с таким количеством жертв до сих пор остается на свободе, - говорится в группе «Регион-52». – За его поимку назначено рекордное вознаграждение – 3 миллиона рублей. Сейчас розыск убийцы ведут во всех регионах страны. Если вдруг видели этого человека, обращайтесь в любое отделение полиции.

Впрочем, бросаться на розыски убийцы только ради вознаграждения пока не стоит. Как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, официальные документы об обещанном вознаграждении пока не поступили.

Напомним, розыск «поволжского маньяка» ведется с 2011 года. Свои первые преступления он совершил в Казани, где одну за другой задушил девять пенсионерок. Вслед за этим убийца отметился в Уфе, Саратове и Самаре. Всюду он действовал по одной и той же схеме: представляясь сотрудником ТСЖ или социальных служб, он приходил в квартиры к одиноким старушкам и душил их. Всего на его счету 32 пенсионерки.

Последний раз он дал о себе знать в Уфе. Наведавшись к очередной бабушке, он наткнулся на ее дочь. Благодаря этому пенсионерке удалось выжить, а сам преступник попал на камеры видеонаблюдения.