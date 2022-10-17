В Нижегородской области состоялась первая цифровая сделка по покупке жилья в ипотеку. Фото: ГК "Каркас - Монолит"

Клиент купил квартиру в жилом комплексе «КМ Анкудиновский Парк» без личного посещения офиса застройщика и банка. Ипотеку оформили по программе «Господдержка-2020» через банк "Тинькофф", пишет NewsNN.

Покупка жилья по онлайн-ипотеке проходит в несколько этапов. Сначала клиент выбирает подходящую квартиру. Это можно сделать, ознакомившись с каталогом актуальных предложений, представленных на сайте организации-застройщика. Чтобы оценить детали отделки сдающихся квартир жилого комплекса, покупатель может использовать 3D-шоурум.

После того, как клиент определился с квартирой, он бронирует ее. Бронь действует в течение 5 дней. При этом изначально заявленная стоимость жилья остается неизменной. Чтобы забронировать квартиру, нужно связаться с отделом продаж любым удобным способом – с помощью мессенджера, оставив заявку на сайте, по аудио- или видеосвязи. По запросу клиента в электронном формате ему может быть предоставлена интересующая информация – фотографии самой квартиры и жилого комплекса, видео процесса строительства, презентации и планировочные решения.

После бронирования банк должен одобрить клиенту ипотечный кредит. Далее назначается дата сделки. Длительность одобрения зависит от каждого конкретного банка. Например, в банке "Тинькофф" процедура занимает не более 5 минут. По желанию клиент может оформить страхование. На итоговую процентную ставку это никак не повлияет.

Получив одобрение и подготовив все необходимые для сделки документы, покупатель должен проверить договор долевого участия. После этого он подтверждает оплату и подписывает договор. Важно отметить, что на каждом из этапов клиента сопровождает представитель организации-застройщика. Это позволяет избежать ошибок и сложностей в оформлении документации.