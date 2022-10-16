В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при столкновении баржи с лодкой в Кстовском районе

Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал о состоянии трёх человек, пострадавших при столкновении баржи с лодкой "Казанка" в Кстовском районе. Происшествие случилось в ночь с 15 на 16 октября. В лодке находились мужчина и две женщины – все они по итогу были доставлены в Кстовскую ЦРБ. Информацией о полученных ими травмах министр поделился в своём официальном телеграм-канале.

Так, девушка 1998 года рождения получила перелом лопатки, девушка 1995 года рождения получила рваную рану лица, а мужчина 1994 года рождения получил перелом голени. Все трое направлены на амбулаторное лечение.

Напомним, прошедшей ночью на 935-м километре судового хода реки Волга в Кстовском районе столкнулись баржа и лодка "Казанка" по вине пьяного мужчины, управлявшего лодкой.