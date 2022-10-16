Лодка и баржа столкнулись на Волге в Нижегородской области по вине пьяного мужчины. Фото: Центральное МСУТ СКР

На реке Волга в Кстовском районе Нижегородской области этой ночью столкнулись лодка "Казанка" и баржа. В лодке находились трое – мужчина и две женщины. Как выяснилось позже, мужчина, управлявший маломерным судном, был пьян. Он и его пассажирки получили травмы и были доставлены в Кстовскую ЦРБ, о чём сообщили в ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, о случившемся стало известно в 23:46 15 октября. Лодка и баржа столкнулись на 935-м километре судового хода реки Волга. Столкновение было касательным и произошло по вине мужчины, управлявшего "Казанкой".

Официальной информации о характере и тяжести полученных судоводителем и женщинами травм пока нет.

Как сообщили в Центральном МСУТ СКР, на месте происшествия работали следователи, представители Нижегородской транспортной прокуратуры и оперативники УТ МВД России по ПФО. Проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия. Процессуальное решение будет принято по результатам этой проверки.

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Мелик-Гусейнов рассказал о состоянии пострадавших. В результате инцидента на воде девушка 1998 года рождения получила перелом лопатки, девушка 1995 года рождения получила рваную рану лица, а мужчина 1994 года рождения получил перелом голени. Все трое направлены на амбулаторное лечение.

Напомним, в июле этого года подобное ЧП случилось на Волге в районе села Макарьево Нижегородской области, где столкнулись баржа и моторная лодка. К сожалению, тогда история закончилась трагично: мужчина, находившийся за рулём лодки, погиб.