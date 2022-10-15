Грузовик лежит на мосту в Нижнем Новгороде 15 октября ФОТО: принтскрин видео в телеграм-канале «Автоновости Нижний Новгород»

Лежачий грузовик перекрыл движение в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в телеграм-канале «Автоновости Нижний Новгород».

Автомобилисты сообщили о том, что движение затруднено по мосту на улице Новикова-Прибоя вечером 15 октября. На этом участке дороги лежит грузовик. К месту происшествия прибыли спецслужбы. Они занимаются ликвидацией ДТП, чтобы возобновить прежнее движение.

Очевидцы порекомендовали автомобилистам искать пути объезда.

Тем не менее сервис Яндекс.Пробки сообщает, что по Нижнему Новгороду на 19.30 пробки не больше 1 балла.

Ранее сообщалось, что движение на дорогах Нижнего Новгорода оказалось серьёзно затруднено вечером 12 октября. Согласно данным Яндекса, пробки достигли семи баллов.