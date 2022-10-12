Пробки в Нижнем Новгороде достигли 7 баллов вечером 12 октября Фото: c cайта 2ГИС

Движение на дорогах Нижнего Новгорода оказалось серьёзно затруднено вечером 12 октября. Согласно данным Яндекса, пробки достигли семи баллов.

Наиболее сложными участками, как и всегда, оказались центральные улицы города, а также другие значимые улицы и проспекты. Так, к этому часу движение сковано на площади Лядова, улицах Белинского, Крупской, Пушкина, Максима Горького, Алексеевской, Бекетова, Ванеева, Республиканской, Горной, на Окском съезде, проспекте Гагарина и на Мызинском мосту. Кроме того, красным отмечены кольцо на Московском шоссе, улица Мурашкинская и проспект Ленина.

Напомним, ранее мы рассказывали, что вечером 9 октября гигантская пробка растянулась от города Семёнова до Нижнего Новгорода. Машины стояли в ней часами.