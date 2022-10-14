Вандалов обвинили в обрушении светового шара на Нижневолжскую набережную

Обрушение светового шара с откоса на Нижневолжскую набережную произошло по вине вандалов. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры».

Специалисты организации проверили декоративные элементы на откосе у Чкаловской лестницы и выявили вероятную причину произошедшего.

- Обнаружены повреждения, свидетельствующие о внешнем физическом воздействии на конструкцию. Таким образом падение декоративной сферы со склона является преднамеренным актом вандализма. В целях выявления виновных лиц, по факту произошедшего подрядной организацией, осуществляющей обслуживание композиций, направлено заявление в органы полиции, - сообщили в Управлении.

Напомним, в результате обрушения архитектурного элемента поврежден один из автомобилей, припаркованных на Нижневолжской набережной. Автор сообщения иронично заметил в соцсетях, что в такой боулинг он не играет.

- Поскольку до настоящего времени установить виновных в данном инциденте лиц не удалось, то ущерб владельцу автотранспортного средства будет возмещен подрядной организацией, - добавили в Управлении.

Также отмечено, что состояние сфер и их креплений проверяется регулярно. Однако чтобы исключить повторение ситуации в будущем, сотрудники Управления и подрядной организации проработают вопрос о том, как усилить крепления и какое антивандальное оборудование установить дополнительно.