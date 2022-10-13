Световой шар сорвался с откоса и помял легковушку у Чкаловской лестницы

Резонансное ЧП произошло в центре Нижнего Новгорода минувшим вечером, сообщает Телеграм-канал «Нижний №1». Нижегородец припарковал свою легковушку в районе Чкаловской лестницы и, очевидно, хотел прогуляться по Нижневолжской набережной, но что-то пошло не так. Неожиданно со склона скатился один из светящихся шаров и ударил по иномарке.

В результате у автомобиля смята дверь, а на светящемся элементе остались характерные следы от удара. После удара шар так и остался лежать на газоне. К счастью, никто не пострадал.

- Большие светящиеся шары установили на склоне прошлым летом. Выглядит необычно, а вот шарахает неприятно — попал прямо в заднюю дверь легковушки. Мы в такой боулинг не играем! - написал автор сообщения.

С целью выяснить, что послужило причиной обрушения декоративного элемента и опасны ли такие светильники для пешеходов, «КП - Нижний Новгород» направила запрос в городскую мэрию. К настоящему моменту ответ не получен.