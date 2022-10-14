Канавинский ДУК Нижнего Новгорода снимает видео для жителей о ремонтной кампании-2022.

Ранее домоуправляющие компании Канавинского, Московского, Нижегородского, Приокского и Советского районов Нижнего Новгорода ввели практику видеоотчетов о ходе ремонтной кампании 2022 года. Об этом сообщала пресс-служба Ассоциации ДУКов 12 октября 2022 года. Видеоотчеты по крупным объектам ремонтной кампании размещаются на видеоканале "Мой Дом ТВ" в сети интернет. Масштабная ремонтная кампания сейчас продолжается в пяти районах Нижнего Новгорода. Выполняется большой объем ремонтных работ согласно ранее утвержденных планов, исходя из заявок и решений Советов многоквартирных домов.

ДУК Канавинского района Нижнего Новгорода активно участвует в ремонтной кампании 2022 года и находится в графике выполнения её сроков. На некоторых основных объектах ремонтной кампании работы уже завершены, о чём ДУК проинформировал жителей района отчетами на видеоканале "Мой Дом ТВ" в сети интернет. Основными работами в этом году стали: замена элеваторного узла в доме №5 по переулку Камчатский; замена элеваторного узла в доме №9 по улице Декабристов; асфальтировка придомовой территории на Московском шоссе в доме №304; декоративный ремонт подъезда в доме №10 по улице Мануфактурная; ремонт отмостки дома №12 по улице Генерала Зимина; декоративный ремонт подъезда дома №22 по улице Акимова.

«Спектр ремонтных работ достаточно разнообразный, и список не ограничивается указанными выше объектами. Как правило нашу работу видно, когда мы ремонтируем подъезды или, к примеру, дворовую территорию. Но зачастую мы проводим работы в подвальных или чердачных помещениях, где жители нашу работу не видят, а чувствуют её последствия из-за повышения уровня комфорта после ремонтных работ. В том числе поэтому мы начали систему маленьких видеоотчетов о нашей работе и уже получаем первые положительные отклики от горожан. Уверена, чем люди больше будут знать и понимать, что делает для них ДУК в рамках своих полномочий, тем наше взаимодействие станет более полезным», – рассказала заместитель директора по производству ДУКа Канавинского района Татьяна Пахарева.

Основными объектами ремонтов в этом году стало: замена элеваторного узла в доме №5 по переулку Камчатский https://www.youtube.com/watch?v=YLv10fGoXGU

Замена элеваторного узла в доме №9 по улице Декабристов https://www.youtube.com/watch?v=sso0K6tdaMo

Асфальтировка придомовой территории на Московском шоссе в доме №304 https://www.youtube.com/watch?v=q6wco1aZkss

Декоративный ремонт подъезда в доме №10 по улице Мануфактурная https://www.youtube.com/watch?v=MTdbeNcfCrA

Ремонт отмостки дома №12 по улице Генерала Зимина https://www.youtube.com/watch?v=eFrtV04kA6Y

Декоративный ремонт подъезда дома №22 по улице Акимова https://www.youtube.com/watch?v=cmj4bOHIEqw