Льготный заем на 14 млн рублей получило производство из Шатковского района Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Льготный заем на 14 миллионов рублей предоставили нижегородской компании из Шатковского района «Дельта Трафо». Он был получен от регионального фонда развития промышленности по программе «Стабильность производства». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Средства, полученные компанией-производителем «Дельта Трафо», в размере 14 миллионов рублей пойдут на производство импортозамещающей продукции. Это электродвигатели, генераторы и трансформаторы.

По данным ведомства, ООО «Дельта Трафо» – участник еще одной программы – национального проекта «Производительность труда». На этом потоке компания повысила выработку трансформаторного оборудования более чем на 10%.

Ранее сообщалось, что более 100 предприятий внедряют бережливые технологии в Нижегородской области в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».