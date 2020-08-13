Нижегородские предприятия продолжают внедрять бережливые технологии. Фото: Кирилл Мартынов

Более 100 предприятий внедряют бережливые технологии в Нижегородской области в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Мы идем с большим опережением графика. Видим большой интерес предприятий, что вполне оправдано. Для участников нацпроекта разработаны специальные меры поддержки на федеральном уровне, - сообщил Глеб Никитин.

Специальные меры поддержки включают в себя финансовые и нефинансовые перспективы.

Например, есть возможность бесплатного обучения по системе МВА или льготный заем Фонда развития промышленности в размере от 50 до 300 млн рублей под 1%. К тому же правительство региона компенсирует до 5 миллионов рублей затрат на покупку оборудования предприятиям-участникам нацпроекта.

На данный момент, по словам губернатора региона, вовлеченность в проект превысила ожидаемые показатели на 40%.

При этом было отмечено, что предприятия, которые участвуют в нацпроекте, добились хороших результатов, сократив издержки и увеличив объем производства. Так, например, ЗАО «Завод «Труд» нарастил объем производства сантехнических хомутов на 150%, а ПАО «Завод им. Г.И. Петровского» увеличил выпуск рециркуляторов воздуха на 133%.

Недавно новым участником проекта по внедрению бережливых технологий стал нижегородский «Завод «Инком», специализирующий на изготовлении жгутов проводов, и поставке своих товаров ПАО «Ростсельмаш», «Группа ГАЗ», Mitsubishi, ООО «Луидор» и т.д.

- Компания «Инком» стала 107-м предприятием-участником нацпроекта. На заводе велика доля автоматизации процессов, однако даже здесь специалисты Федерального центра компетенций уже видят возможности для увеличения производительности труда на 20-30%. Важно, что этого результата можно будет достичь без дополнительных вложений, используя инструменты бережливого производства, - рассказал Максим Черкасов.

В отличие от других предприятий, где пилотный поток затрагивает только 20-30% производства, оптимизация завода «Инком» затронет все его производственные процессы. По словам руководителя завода Ильи Чернева модернизация предприятий повысит не только их уровень и производственные процессы, но и увеличит конкурентоспособность на рынке.

- Сейчас мы уже выявили потенциал роста производительности в устранении излишней транспортировки, снижении уровня брака, минимизации времени изготовления готового продукта, снижении трудоемкости процесса, – рассказывает об участии компании «Инком» в проекте руководитель проекта ФЦК Алексей Голубев.

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