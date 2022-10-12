Капитан судна, севшего на мель в Нижнем Новгороде, был пьян

Капитан судна, севшего на мель в Нижнем Новгороде сегодня, 12 октября, признался, что был пьян. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Напомним, инцидент произошёл с речным судном "Промерный-11", которое днём 12 октября село на мель на Волге. В результате никто не пострадал, но на поверхности воды обнаружены следы нефтепродуктов. У следователей было много вопросов относительно случившегося, в том числе к капитану судна.

Изначально судно дымилось и очевидцы решили, что на нём пожар. Они вызвали МЧС. Вызов оказался ложным. Дым на самом деле шёл от двигателей.