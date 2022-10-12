«Есть вопросы к капитану»: Стали известны подробности ЧП с севшим на грунт судном в Нижнем Новгороде

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Фото: Центральное МСУТ СКР.

Появились новые подробности ЧП с посадкой судна на мель на реке Волга в Нижнем Новгороде днем 12 октября. Как рассказали в Центральном МСУТ СКР, инцидент произошел с речным судном «Промерный-11», которое в этот момент совершало измерение глубины дна. В результате никто не пострадал, но на поверхности воды обнаружены следы нефтепродуктов. У следователей осталось много вопросов относительно произошедшего, в том числе к капитану судна.

- В настоящее время проводится мероприятия по снятию судна с мели, на место происшествия выехали следователи, капитан направлен на медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови, организована доследственная проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение, - рассказали в ведомстве.

Напомним, о происшествии на воде в районе дома №10 по Волжской набережной стало известно в районе 13:00. Судно остановилось и стало дымиться. Очевидцы решили, что на судне произошел пожар и обратились в МЧС. Вызов оказался ложным. Дым, который поднимался от судна, на самом деле шел от двигателей.

Спустя некоторое время судно продолжило движение, но на воде после него осталось большое черное пятно. На место происшествия также выезжали сотрудники Межрегионального управления Росприроднадзора. В настоящее время инспекторы из Управления и сотрудники лаборатории работают на месте происшествия.