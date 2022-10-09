Гигантская пробка от Семёнова до Нижнего Новгорода образовалась вечером 9 октября Фото: Яндекс. Карты

Многокилометровая пробка образовалась на въезде в Нижний Новгород со стороны Бора сегодня вечером, 9 октября. По словам источника "Комсомолки", машины стояли на месте около часа.

Пробка протянулась от города Семёнова до областного центра, а это 76 километров по трассе. На картах автодорога была отмечена красным.

Причины образовавшейся гигантской пробки пока не ясны. "КП – Нижний Новгород" будет это выяснять.