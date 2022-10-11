В Нижнем Новгороде вырос выпуск общественного транспорта на линию

С 11 октября в Нижнем Новгороде увеличился выпуск автобусов, маршруток и троллейбусов на линии. Сегодня в утренние часы пик на маршруте Т-97 работало 23 маршрутки с временным интервалом от восьми до десяти минут. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова.

-На линии работает 100% машин от заявленного в реестре количества, - сообщила Алена Чернышова. Копания «Нижегородпассажиравтотранс» увеличила выпуск автомобилей до 68%. Выпуск транспорта на маршрутах частных перевозчиков увеличился на 62%.

Также улучшился выпуск на автобусных маршрутах: Т-31, Т-45, Т-67, Т-81, Т-83, Т-87.

По словам Алены Чернышовой, в городе по-прежнему наблюдаются случаи необъявления остановок на некоторых маршрутах: А-56, А-20, А-16.Также были случаи, когда автобус проезжал остановку без посадки и высадки пассажиров. Перевозчиком, которые обслуживают данные маршруты, уже направлено требование об устранении нарушений.