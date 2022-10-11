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Происшествия11 октября 2022 8:00

Пропавшую 21-летнюю девушку с двумя детьми нашли живыми в Нижегородской области

На данный момент поиски прекращены
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Пропавшую 21-летнюю девушку с двумя детьми нашли живыми в Нижегородской области. ФОТО: ПСО "Волонтер-НН"

Пропавшую 21-летнюю девушку с двумя детьми нашли живыми в Нижегородской области. ФОТО: ПСО "Волонтер-НН"

В Нижегородской области прекращены поиски пропавшей 21-летней девушки с двумя маленькими детьми. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН».

- Пропавшие девушка с двумя детьми найдены и живы. Поиски сейчас прекращены, - говорится в сообщении группы.

Напомним, накануне стартовали поиски пропавших 21-летней жительницы села Большое Мокрое в Кстовском районе и двух маленьких детей. Они ушли из дома еще 7 октября и с тех пор на связь не выходили. В поисках участвовали и полицейские, и волонтеры, и местные жители.