«Ушли из дома и до сих пор нет»: Молодая девушка с двумя маленькими детьми бесследно исчезла под Нижним Новгородом

21-летняя девушка с двумя маленькими детьми пропала в Кстовском районе. ФОТО: Волонтер-НН

В Нижегородской области начались поиски пропавших 21-летней жительницы села Большое Мокрое в Кстовском районе и двух маленьких детей. Они ушли из дома еще 7 октября и с тех пор на связь не выходили.

- 21-летняя Анна Клепикова 7 октября ушла из дома на улице Школьной в селе Большое Мокрое и не вернулась. Приметы: рост 168 см, телосложение худощавое,

волосы тёмные, глаза голубые, - рассказали в группе «Волонтер-НН». – Вместе с ней были двое маленьких детей: двухлетняя дочь Алиса и пятимесячный сын.

Они исчезли еще 7 октября. С тех пор информации о них не поступало. Всех, кто обладает хоть какой-то информацией об их местонахождении, просят обратиться в полицию.