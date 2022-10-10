40% маршруток в Нижнем Новгороде не вышли на линию 10 октября. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижнем Новгороде 10 октября на линию не вышли 40% маршруток. Об этом в группе Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова.

- Выпуск на линию наземного транспорта частных перевозчиков составляет 60%, у компании Нижегородпассажиравтотранс – 67%, - отметила Алена Чернышова. - Отмечается недостаточный выпуск автобусов на маршрутах Т-29, Т-40, Т-49, Т-74, - Т-76. А-16, А-41, А-61, А-63.

Напомним, в Нижнем Новгороде 23 августа запустили новую транспортную схему. Ее разработка продолжалась на протяжении последних нескольких лет. Планировалось, что новая маршрутная сеть решит все накопившиеся транспортные проблемы города: долгое ожидание автобусов, нехватка транспорта и водителей, дублирующие маршруты и «гонки» на дорогах. Однако пока новая схема справляется не со всеми проблемами.