Бесплатные пересадки и ни одного рабочего кондиционера: что изменилось в транспортной схеме Нижнего Новгорода 23 августа 2022 года

Пересадочный тариф по транспортной карте теперь работает и на маршрутке. Фото: Мария СОРОКИНА

В Нижнем Новгороде 23 августа запустили новую транспортную схему. Ее разработка продолжалась на протяжении последних нескольких лет. Планировалось, что новая маршрутная сеть решит все накопившиеся транспортные проблемы города: долгое ожидание автобусов, нехватка транспорта и водителей, дублирующие маршруты и «гонки» на дорогах. Удалось ли это сделать, оценила журналист «Комсомолки», прокатившись в час пик по новой маршрутной сети.

Без кондиционера, зато с кондуктором

В свою поездку мы отправляемся с остановки «Улица Просвещенская» в Московском районе. Отсюда и до ввода новой транспортной схемы добраться до центра было не так просто. Единственный прямой маршрут – муниципальный автобус № 3. Сохранился он и в новой маршрутной сети.

Первая точка - остановка на Просвещенской. Фото: Мария СОРОКИНА

В наличии у нас имеется транспортная карта с пересадочным тарифом на 60 минут. На остановке видим, что автобус №3 придет через 4 минуты. Дожидаемся и пропускаем его. Важно узнать, с каким интервалом ходит автобус. Почти сразу же, в 8:49 на Яндекс.Картах отображается, что следующая «тройка» приедет через 15 минут, то есть, в 8:54.

Автобус должен приехать через 15 минут. Фото: скриншот сайта

То же самое показывает и табло на остановке. Автобус действительно приходит, но в 8:57. По табло и картам все точно, но 15 минут почему-то прошли за реальные 18 минут.

- Не толпитесь у дверей, пройдите в середину автобуса, - призывает кондуктор, как только мы заходим внутрь.

Стоимость проезда - 30 рублей. Фото: Мария СОРОКИНА

Никакой давки в автобусе, несмотря на час-пик, нет.

В салоне автобуса достаточно просторно. Фото: Мария СОРОКИНА

Даже одно местечко освободилось. Можно доехать с относительным комфортом — кондиционер не работает, люки и окна настежь, но от жары не спасают, валидатора при входе нет, поэтому короткое рандеву с кондуктором обязательно.

В автобусе открыты все люки, кондиционер не работает. Фото: Мария СОРОКИНА

Через пару остановок в салоне появляется контролер. Правда, до полноценной проверки дело не доходит. Перекинувшись парой фраз с кондуктором и сделав пару отметок в своих документах, улыбчивый усатый мужчина в строгой рабочей форме покидает салон автобуса. Чуть дальше, на «Сормовском повороте» выходим и мы.

Экономный тариф

Одним из главных новшеств новой транспортной схемы стали изменения тарифов. Теперь льготы и пересадочные тарифы на 60 и 90 минут действуют не только в муниципальных автобусах, но и на маршрутках. Чтобы это проверить, садимся на маршрутку № 45. Ждать ее пришлось не больше пары минут. Первый раз своей транспортной картой мы заплатили еще в автобусе, поэтому здесь получаем билет «с нулями». (см. первое фото, прим.)

- Конечно, удобно, - тихонько переговариваются пассажиры. – Я вот уже дважды пересаживалась, а заплатила только один раз.

Увы, так не у всех. Уже позднее мы увидели комментарии опечаленных пассажиров других маршруток – у кого-то не приняли транспортную карту, у кого-то списали сумму проезда второй раз. Но нам-то повезло! По нашему тарифу в течение часа можно бесконечное количество раз пересаживаться на все виды городского транспорта и не заплатить за это ни копейки. С другой стороны, недавно увеличилась стоимость проезда. Допустим, нам надо каждый день по пути на работу пересаживаться с автобуса на маршрутку. Тогда стоимость проезда по карте составляла 26 рублей в автобусе и 30 рублей в маршрутке, теперь же достаточно один раз заплатить 30 рублей — экономия налицо.

Успеть за 60 минут

Выходим на площади Маркина, следом подходит тот самый автобус №3, на котором мы ехали. Получается, маршрутка обогнала автобус. Такие вот «гонки» на дороге отнюдь не приветствуются, это может привести к аварии и травмированию пассажиров. Отсюда до центра города уже рукой подать да и выбор маршрутов большой. Поэтому мы с легкостью пропускаем переполненную маршрутку № 19 и садимся в маршрутку № 24. Проезд снова бесплатный, тариф работает!

Проезд в маршрутке 24 не стоил ни копейки. Фото: Мария СОРОКИНА

И вот уже площадь Минина и Пожарского. На часах ровно 9:40 – часа с нашего отъезда из Московского района еще не прошло. Табло показывает, что автобус №3 приедет через 9 минут. В тариф мы укладываемся, но только в том случае, если время на табло будет соответствовать реальному времени ожидания, и автобус нигде не задержится. Но у нас другие задачи, поэтому мы отправляемся дальше – испытывать маршрутную сеть так испытывать.

Садимся на автобус №71. Валидатор здесь уже есть, но кондиционер вновь не работает.

В Т-71 тариф еще действовал, билет получен через валидатор. Фото: Мария СОРОКИНА

Ожидаемо, находится несколько свободных посадочных мест. Час пик, когда люди едут на работу, уже прошел, да и в нижнюю часть города автобусы обычно идут более свободными. Внезапно внимание привлекает одна из пассажирок. За проезд она платит обычной банковской карточкой, хотя из кошелька выглядывает и транспортная карта.

- Я ее использую только в тех случаях, когда нужно пересаживаться, - объясняет нижегородка, - Сейчас мне пересаживаться не надо, поэтому плачу обычной картой. Разницы по стоимости оплаты нет, но так дольше не нужно пополнять транспортную карту.

Иными словами, плати хоть транспортной, хоть обычной картой, стоимость одна — 30 рублей, а вот наличными просят заплатить 35 рублей.

Также наша попутчица рассказала, что особых перемен в работе транспорта она не заметила. Так, автобусы №8 и №35 пустили по другому маршруту, что более удобно для пенсионеров, а автобус №3 теперь ходит не от ЗКПД, а от Красного Сормова. Возможно, именно поэтому сегодня в «тройке» было свободнее, чем обычно.

Метро до всех не доедет

Хочется испытать метро, но время уже поджимает и к ближайшей станции «Московская» мы подъезжаем за минуту до истечения 60 минут. Этой минуты не хватит, чтобы добежать от остановки до турникета, даже если ты — Уссейн Болт. Поэтому едем дальше и выходим на Сормовском повороте. Спускаемся на «Канавинскую», прикладываем карту - тариф действительно истек.

Пересадочный тариф истек в метро. Фото: Мария СОРОКИНА

На платформе практически пусто. Дожидаемся своего поезда и едем до станции «Буревестник». И вот тут на выходе одна особенность — нет ни одного прямого автобуса от станции метро до «Просвещенской» или проспекта Героев. Придется ехать одну остановку до «Вари», а потом самостоятельно идти до «Гвардейцев». Новая транспортная схема эту проблему, увы, не решает. Но ситуацию должно частично упростить продление Сормовской ветки метро, которого с нетерпением ждут местные. Теряя в пробках время, люди лишаются возможности использовать на этом участке пересадочный тариф. Именно поэтому многие либо выбирают автобус №3, либо идут от метро 20 минут пешком.

После метро "Буревестник" многие идут дальше пешком. Фото: Мария СОРОКИНА

У нас пересадочный тариф обновился, можем себе позволить. Едем на т-57 до «Вари», а затем на автобусе № 10 до «Просвещенской», время на часах показывает 10:25.

И того, порядка 25 километров по городу с учетом всех пересадок мы преодолели примерно за полтора часа, заплатив при этом 60 рублей, хотя можно было бы попытаться уложиться в 30 рублей.

В общей сложности стоимость проезда составила 60 рублей. Фото: Мария СОРОКИНА

С вводом новой транспортной системы проезд стал ощутимо дешевле, а интервал движения транспорта соблюдается строже. Зато время в пути благодаря частым пересадкам увеличилось.