Евгений Люлин награжден «Орденом дружбы» ФОТО: телеграм-канал Евгения Люлина

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин награжден «Орденом дружбы». Об этом стало известно из Указа Президента Владимира Путина от 7 октября 2022 года «О награждении государственными наградами Российской Федерации».

Согласно указу, Евгений Люлин награжден орденом за активную законодательную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Напомним, 29 октября 2020 года, на заседании Законодательного собрания Нижегородской области был избран его председатель. Им стал Евгений Люлин, который ранее досрочно покинул пост первого заместителя главы Нижегородской области.