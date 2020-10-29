Евгений Люлин избран председателем Заксобрания Нижегородской области

Евгений Люлин избран председателем Законодательного Собрания Нижегородской области. Фото: пресс-служба ЗСНО

Сегодня, 29 октября, на первом заседании Законодательного собрания Нижегородской области 7-го созыва был избран его председатель. Им стал Евгений Люлин, который ранее досрочно покинул пост первого заместителя главы Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

На заседании было проведено голосование, в ходе которого Евгению Люлину выразили доверие 33 депутата из 37 присутствующих. За кандидатуру Владислава Атмахова отдали свои голоса 3 депутата, а за Владислава Егорова всего лишь один.

Напомним, что 24 сентября на заседании регионального парламента Евгению Люлину вручили депутатский мандат. Кроме того, 25 сентября на заседании региональной конференции «Единой России» кандидатура Евгения Люлина была предложена на пост главы регионального парламента.

К слову, бывший председатель ЗСНО Евгений Лебедев сложил свои полномочия в связи с уходом в промышленный сектор.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

Также следите за последними новостями в нашем телеграмм-канале!