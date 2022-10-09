Нижегородцы делятся самыми грибными местами в регионе. Фото: Сергей Мокроусов

Жители Нижегородской области продолжают делиться в Сети успехами своей "тихой охоты" и самыми грибными местами, которые им удалось обнаружить. Чаще всего грибники находят подосиновики и подберёзовики. Своим уловом они делятся в группе ВКонтакте "Грибные и ягодные места Нижегородской области".

Например, немало грибов удалось собрать Ольге П. вблизи деревни Пионерское в Борском районе. По её словам, их компания ходила в лес уже в шестом часу вечера, но даже к тому моменту грибы ещё остались. К слову, многие пользователи из самых разных районов региона отмечают, что в лесах огромные наплывы людей и машин. Однако грибы достаются всем.

Сергей М. поделился фотографией внушительного количества грибов, которое ему удалось собрать в Мулинских лесах. Пользователи уточнили, где конкретно находится урожайное место:

– За забором? – спросила Юлия Ц., на что Сергей дал положительный ответ.

Многие другие нижегородцы хвалились грибами, собранными в Балахнинском районе. Также в список удачных мест попал посёлок Фролищи Володарского района. Кому-то удалось запастись на зиму в Сосновском, Арзамасском, Первомайском районах.

Неудивительно, что мало кто открыто делится самыми грибными точками. Люди привычным образом отвечают друг другу: "Места знать надо".

Напомним, ранее мы подробнее рассказывали, где стоит искать грибы в Нижегородской области.