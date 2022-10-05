В нижегородских лесах начался грибной бум. Рассказываем, куда податься на «тихую охоту»

Конкретными местами грибники стараются сознательно не делиться. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С началом осени в Нижегородской области открывается сезон «тихой охоты», которую грибники так сильно любят и ждут. После дождей поляны, полные подосиновиков, подберезовиков, маслят и волнушек появляются в разных районах области. Во многих этих местах уже побывали люди и увезли с собой домой не просто по корзинке грибов на жарёху или засолку, а нагрузили ими целые багажники, хоть сейчас бери и торгуй на рынке. Правда, конкретными местами грибники сознательно не делятся, поэтому удача в этом деле играет не последнюю роль. Для заядлых нижегородских грибников, которые не хотят терять время зря и возвращаться домой без «улова», «Комсомолка» постаралась собрать список грибных мест.

Нижний Новгород – Березовая пойма: «Грибы хитрющие»

Для тех, кто не хочет ехать за тридевять земель, но желает пособирать грибы, чтобы приготовить их на ужин, советуем ехать в Берёзовую пойму. Надевайте резиновые сапоги, прихватив ведро и ножик, и вперёд на поиски грибов. Это место недалеко от города (на выезде из города по Московской трассе).

Берёзовая пойма. Фото: Екатерина Дементьева.

– Многие негодуют по поводу большого количества людей в лесах, но ведь все хотят грибов, погулять, отключиться от мыслей, найти заветные полянки и т.д. Мы все, этому подтверждение. Ездили на полтора часа в Берёзовую пойму, как и везде машин и людей очень много, но нас это не смущало, – написала нижегородка Снежана Новикова. – Мы не знаем мест, едем всегда наобум, встречались с другими грибниками, ходили, наверное, в сотый раз по тем же местам, что и другие. По-другому никак. И даже после них мы ещё смогли найти 20 белых, полно волнушек (брали только малышей). Грибы хитрющие, представляю, сколько ещё мы оставили после всех и просто не увидели.

Балахнинский район: «Грибов полно, только места надо знать»

Противоречивая информация о грибах поступает от нижегородцев, которые решили попытать счастье в местных лесах. Кому-то достался неплохой урожай по несколько корзинок, а кто-то покинул эти места с пустыми руками, даже на суп грибов не набралось. Однако Балахнинский район продолжает пользоваться популярностью, машины десятками стоят на трассах.

– Гриб локально, и вдоль лесных дорог примерно 100-200 метров, глубже делать нечего. 30% червивых, ходил по резаному, пока дошёл до точки 6 километров – все уже проехали и порезали, – поделился впечатлениями нижегородец – Вроде что-то набрал, но чувство неудовлетворённости осталось.

– Была сегодня в районе Лукино. Ну что сказать. Грибов нет вообще! В бору даже мухоморов нет, в мелком сосняке попалось немного маслят, – пожаловалась местная жительница Мария Красильникова.

Лукино. Фото: Алексей Кольнов.

Поскольку желающих по грибы слишком много, для того, чтобы найти хоть что-то, нужно потрудиться. Например, забраться в труднопроходимую чащу, продраться через кусты и валежник. Ну, или знать секретные места, о которых общественность прознать не успела.

– В Лукино грибов полно, только места надо знать, – написал нижегородец Сергей Сизов, скинув фотографию с полными корзинами грибов.

Также много грибов находят в районе населённого пункта Конёво. Ассортимент грибочков весьма широкий, но многие едут именно за белыми.

Конево. Фото: Виктор Солдатов.

Володарский район – Золино: «Все ходят по мху или ровным поверхностям, там ничего нет, все грибы в траве»

Почти точную наводку на грибные места дали в Володарском районе, сказали ехать к селу Золино. Там местные насобирали богатый урожай и скрывать от других не стали. Жители считают, что многие грибы собирают неправильно и, если не постараются, то ничего не найдут.

– Народа море, но все ходят по мху или ровным поверхностям, там ничего нет, все грибы в траве, – высказался нижегородец Сергей Мокроусов.

Богородский район. Фото: Юлия Федорова.

Богородский район: «Если скажу точнее, машин будет больше, чем деревьев»

Удачной обернулась охота для грибников в Богородске, здесь местные насобирали сочные и крепкие белые грибы. Такой находке многие удивились и попросили подсказать адрес, даже не во всеуслышание, а так, в личные сообщения. Однако грибник остался непреклонен.

– Если скажу точнее, машин будет больше, чем деревьев, – написал нижегородец Юра Кузенков.

– Догадываюсь даже, где именно, но после дождей туда, наверное, сложно проезжать, – написала местная жительница Олеся Шкарина.

Грибы в Богородском районе. Фото: Наталия Кукаева

В маленьком сосняке в районе деревни Ключищи люди отыскали целую плантацию рыжулек, а по краю лесочка нашлись и беленькие, подберёзовики, маслята и даже подосиновики.

– Заглянули посмотреть, есть ли что, и застряли на три часа, – рассказывает нижегородка Наталия Кукаева.

Борский район: «Рай для любителей зонтиков и дунек»

Опытные грибники знают много мест недалеко от областного центра. Так, например, типичными грибными местами считаются поляны в районе Бора. Там самыми посещаемыми считаются места рядом с Орлово, Останкино, Ямново.

– Где-то вообще пусто, где-то после нашествия в выходные, лес пытается прийти в себя. В принципе грибы есть все, но местами. Рай для любителей зонтиков и дунек. Лес живой, грибы будут, – высказался нижегородец Андрей Фарников.

Борский район. Фото: Андрей Фарников.

Кстовский район: «Маслят, рыжиков и подберезовиков полно

Чудная грибалка выходит и в Кстовском районе, где местные находят много маслят, рыжиков и подберезовиков. В прошлые выходные оттуда выносили полные корзины и возможно, осталось достаточно неисхоженных мест.

– В итоге до ночи обрабатывала, их прямо много и все чудесные! Ну и опят в огороде пару кучек крошечных обнаружила, видимо к следующим выходным будет ажиотаж! – поделилась своими наблюдениями местная жительница Марина Калинина.

Урожай Кстовского района. Фото: Марина Калинина.

БДИ!

Важно собирайте только те грибы, которые вы хорошо знаете. Не берите грибы, которые у основания ножки имеют клубневидное утолщение, в противном случае это может оказаться бледная поганка, яд которой смертельно опасен. Не собирайте грибы в непосредственной близости от трасс и дорог – они имеют свойство впитывать все экологические яды и загрязнители. Не берите старые и перезревшие грибы, не давайте грибы детям до трех лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!