Продажа алкоголя запрещена в Мулино на время частичной мобилизации Фото: Мария ЛЕНЦ

Розничная продажа алкогольной продукции запрещена в Мулино на период частичной мобилизации. Об этом сообщается в постановлении Правительства Нижегородской области от 6 октября 2022 года.

В постановлении сказано, что розничная продажа алкоголя запрещена на территории поселка Мулино Володарского муниципального округа Нижегородской области.

Исключение составляет продажа алкогольной продукции в местах общественного питания при оказании услуг.

Ранее сообщалось, что более трёх тысяч бутылок контрафактного алкоголя и двух тысяч пачек сигарет обнаружили у двух жителей деревни Берёзовка Богородского района.