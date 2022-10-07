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Общество7 октября 2022 16:47

Продажа алкоголя запрещена в Мулино на время частичной мобилизации

Исключение составляет продажа алкогольной продукции в местах общественного питания
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Продажа алкоголя запрещена в Мулино на время частичной мобилизации

Продажа алкоголя запрещена в Мулино на время частичной мобилизации

Фото: Мария ЛЕНЦ

Розничная продажа алкогольной продукции запрещена в Мулино на период частичной мобилизации. Об этом сообщается в постановлении Правительства Нижегородской области от 6 октября 2022 года.

В постановлении сказано, что розничная продажа алкоголя запрещена на территории поселка Мулино Володарского муниципального округа Нижегородской области.

Исключение составляет продажа алкогольной продукции в местах общественного питания при оказании услуг.

Ранее сообщалось, что более трёх тысяч бутылок контрафактного алкоголя и двух тысяч пачек сигарет обнаружили у двух жителей деревни Берёзовка Богородского района.