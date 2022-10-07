Продажа алкоголя запрещена в Мулино на время частичной мобилизации
Фото: Мария ЛЕНЦ
Розничная продажа алкогольной продукции запрещена в Мулино на период частичной мобилизации. Об этом сообщается в постановлении Правительства Нижегородской области от 6 октября 2022 года.
В постановлении сказано, что розничная продажа алкоголя запрещена на территории поселка Мулино Володарского муниципального округа Нижегородской области.
Исключение составляет продажа алкогольной продукции в местах общественного питания при оказании услуг.
Ранее сообщалось, что более трёх тысяч бутылок контрафактного алкоголя и двух тысяч пачек сигарет обнаружили у двух жителей деревни Берёзовка Богородского района.