Более 3 тысяч бутылок контрафактного алкоголя нашли у двух жителей Богородского района

Из незаконного оборота полицейские изъяли более 3000 бутылок спиртосодержащей продукции и более 2000 пачек табака. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Более трёх тысяч бутылок контрафактного алкоголя и двух тысяч пачек сигарет обнаружили у двух жителей деревни Берёзовка Богородского района. Незаконную продукцию изъяли, а «продавцов» задержали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В гараже у 55-летнего местного жителя полицейские нашли 2 850 бутылок водки различных наименований и 23 бутылки «элитного» алкоголя. Также в доме отыскали и оборудование для изготовления алкоголя, коробки и упаковки для хранения и перевозки.

У второго «предпринимателя» 46 лет обнаружилось 15 пятилитровых канистр с прозрачной жидкостью, 413 бутылок различного немаркированного алкоголя и 35 коробок немаркированного табака. У этого же мужчины нашлась и немалая сумма денег – 4 340 000 рублей.

Так, в обязанности одного из мужчин входила продажа алкоголя по месту жительства, а его напарник занимался доставкой продукции до покупателей на личном автомобиле, а также продавал её в принадлежащем ему магазине.

Возбуждено уголовное дело. Свою вину мужчины признали и теперь тесно сотрудничают со следствием. «Предпринимателям» грозит лишение свободы на срок до3 лет со штрафом в размере до 120 тысяч рублей.

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