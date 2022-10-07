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Общество7 октября 2022 6:34

Свет отключили в семи домах Нижнего Новгорода 7 октября

Без электричества остались Автозаводский и Сормовский районы
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Свет отключили в семи домах Нижнего Новгорода 7 октября

Свет отключили в семи домах Нижнего Новгорода 7 октября

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Свет временно отключили в семи домах Нижнего Новгорода 7 октября. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

Без электричества остались жилые дома №23, №25, №27 по улице Героя Смирнова, №10, №12, №14 по улице Лескова в Автозаводском районе. Свет отключили в 9.00, а подадут его в дома в 17.00.

Без света также остались жители дома №33 по улице Ясной в Сормовском районе. Электричество отсутствует с 9.00 и будет подключено в 13.00.

По данным управления, причиной отключения электроэнергии стали плановые работы на системах ЖКХ.

Ранее сообщалось, что электричество отключили временно в домах Автозаводского и Нижегородского районов 6 октября.