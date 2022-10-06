Свет временно отключили в девяти домах Нижнего Новгорода 6 октября Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Электричество отключили временно в домах Автозаводского и Нижегородского районов 6 октября. Об этом сообщается на сайте Управления ГОЧС по Нижнему Новгороду.

В Автозаводском районе без света остались дома №26, №30, №32 по улице Школьная и дома №23 и №25 по улице Челюскинцев. Отключили свет в 9.00, а включат в 17.00.

В Нижегородском районе без электричества остались дома №16, №18, №18а, №18б по улице Минина. Там также отсутствует свет с 9.00 до 17.00.

Проведение плановых работ на системах ЖКХ стало причиной отключения электроэнергии.

Такие работы проходят в городе довольно часто. Так, в понедельник, 3 октября, в Автозаводском районе Нижнего Новгорода произошло плановое отключение электроэнергии.