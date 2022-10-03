Четыре дома остались без света в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 3 октября

В понедельник, 3 октября, в Автозаводском районе Нижнего Новгорода произошло плановое отключение электроэнергии. Причиной отключения стали работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующую информацию распространило городское управление ГО ЧС.

Без света с 09:00 до 13:00 остались жители домов №3 и 3а по улице Ватутина, а также жильцы домов №35 и 37 по проспекту Ильича.

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

Напомним, ранее стало известно, что 8129 из 8231 многоквартирных домов Нижнего Новгорода подключены к отоплению. По словам главы города Юрия Шалабаева, теплом обеспечены также 674 учреждения социальной сферы из 676 существующих.

- Центральное отопление подключено везде, то, что ресурсоснабжающие организации могли сделать - сделали. Ваши заявки вижу, будем работать с каждым адресом отдельно, потому что это исключения из общей ситуации. Прошу ДУКи и ТСЖ ответственно подойти к своей работе и обеспечить теплом всех жителей города, - написал мэр в своем телеграм-канале.

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