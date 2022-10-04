Беременная двойней жительница Дзержинска просит вернуть домой мобилизованного мужа. Фото: Алексей Алексеев ВКонтакте

Беременная двойней жительница города Дзержинска Нижегородской области Алёна Клинова просит вернуть мобилизованного мужа домой. Об этом она рассказала местному блогеру Алексею Алексееву, который опубликовал истории девушки на своей странице ВКонтакте.

Муж Алёны Сергей Клинов был мобилизован 24 сентября 2022 года и отправлен в этот же день в город Клинцы Брянской области. По словам девушки, она осталась одна с двухлетним ребёнком на руках, будучи беременной двойней. Срок беременности – 26 недель. Денег у Алёны не хватает даже на еду, поскольку мобилизованный муж был единственным кормильцем семьи.

– Я обращалась в социальные службы, пенсионный фонд, в наш военкомат города Дзержинска. Помощи и ответа на мои письменные ходатайства я не получила, – добавила Алёна Клинова.

Девушка записала видеообращение к властям Нижегородской области с просьбой о помощи.

– Без него мы не сможем. Везде меня игнорируют, – резюмировала Алёна.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Нижегородской области отменили оплату детских садов и школьного питания для семей мобилизованных. Также прорабатывается вопрос об освобождении от платы за кружки и секции.