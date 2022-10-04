1,3 млрд рублей инфраструктурного кредита получила Нижегородская область в сентябре. Фото: Мария СОРОКИНА

Очередной транш инфраструктурного кредита на сумму 1,3 млрд рублей получила Нижегородская область в сентябре. В связи с этим госдолг региона вырос до 118,8 млрд рублей, более 60% его составляют бюджетные кредиты. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на областной минфин.

По словам министра финансов Нижегородской области Ольги Сулимы, эти средства будут направлены на проектирование и строительство сетей водоснабжения в деревне Ольгино и Новинках, а также на подготовку территории Почаинского оврага, где планируется разбить террасный парк. Также из этих денег будут выделены средства на укрепление склона на улице Черниговской.

Проект застройки улицы Черниговской в Нижнем Новгороде был представлен в сентябре. Концепция развития территории предполагает создание здесь «мини-города», однако при проведении работ особое внимание уделят сохранению и реставрации уже существующих памятников архитектуры. Реконструкция будет вестись в два этапа, в итоге на Черниговской появятся высотные дома, апарт-отель, фитнес-центр и детские сады.

Что касается Почаинского оврага, то проект развития этой территории готов и находится на госэкспертизе. Создание террасного парка в Почаинском овраге, реконструкция коллектора дождевой канализации и работы по инженерной защите склонов будут проводить в 2022-2023 годах. Тем временем в 2024 году, возможно, будут вестись ландшафтные работы и работы по озеленению. На все эти цели понадобится 1,640 миллиарда рублей.