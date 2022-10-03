Нижегородец преобразился на шоу «Рогов+» на СТС

Фото: скрин из программы.

Нижегородец Евгений Круглов преобразился на шоу «Рогов+» на СТС. Выпуск с ним вышел в эфир 2 октября.

- Практически год назад переехал в Москву. Работаю экскурсоводом, много общаюсь с людьми. Хочется, чтобы люди меня запомнили и дальше ко мне приходили. Хочется быть сумасшедшим интеллигентом, а сейчас я серая мышка, - рассказал о себе в профайле Евгений.

Новым образом для Евгения Круглова занимался звездный стилист Александр Рогов, которому понравилась готовность мужчины к экспериментам. Так, нижегородца модно подстригли, изменили ему форму бровей и бороды

- Я бы порекомендовал тебе сделать очки в разных забавных оправах своей фишкой. То есть можешь одеваться достаточно в простую понятную одежду, не выпендриваться. Но на очках можно отыграться, - посоветовал стилист.

Герою также подобрали несколько модных образов, один из них мог забрать с собой.

Напомним, ранее восьмилетняя нижегородка Аделия Загребина стала победительницей девятого сезона шоу "Голос. Дети". Девочка представляла команду Егора Крида. В финальном голосовании телезрители отдали 40,6% голосов за Аделию Загребину.

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