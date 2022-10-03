Болячки появились у 6-летнего ребенка из-за плесени в Дзержинске

Фото: телеграм-канал Алексея Алексеева

Шестилетний мальчик из Дзержинска страдает аллергией на плесень, из-за которой на его коже появляется сыпь и болячки. Об этом блогер Алексей Алексеев сообщил в своем телеграм-канале.

Семья ребенка живет в одном из домов по проспекту Циолковского. В их квартире ещё не дали отопление, поэтому на стенах образовалась плесень.

- Хорошо, что в этом году в Дзержинске ранний пуск отопления - 12 сентября. Родители Егора надеются, что до наступления холодов им дадут отопление, - написал блогер.

Напомним, что многодетная мама из Нижнего Новгорода рассказала «Комсомолке», как воспитывает 21 ребенка. Заботливая мама успевает не только готовить на всю толпу и проверять домашние задания, но также помогает мужу строить дом, расписывает платья и пишет стихи.

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