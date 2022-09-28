16 литров борща и 15 домашних заданий: Многодетная мама из Нижнего Новгорода рассказала, как воспитывает 21 ребенка

Огромная нижегородская семья усыновила еще пятерых детей из ДНР. Фото: предоставлено героем публикации.

Нижегородка Веда Ливадонова, пожалуй, самая знаменитая мама Нижегородской области. Сейчас в ее большой и дружной семье воспитывается уже 21 ребенок, пятерых из которых она совсем недавно усыновила в ДНР. Заботливая мама успевает не только готовить на всю толпу и проверять домашние задания, но также помогает мужу строить дом, расписывает платья и пишет стихи. В чем секрет современной супер-мамы, Веда рассказала в интервью журналисту «КП-Нижний Новгород».

«Один за всех и все за одного»

Сейчас в семье Ливадоновых 21 ребенок, пятерых из которых женщина совсем недавно усыновила в ДНР. Она заранее узнала, что ребята остались без родителей, выяснила кое-какую информацию про них и приняла ответственное решение. Затем в помещении царского павильона на площади Революции состоялось долгожданное воссоединение сирот с их новыми родителями.

- Это очень волнующий момент, - не скрывает эмоций женщина, - Мы все волновались — и я, и дети. Есть моменты в жизни, которые очень тяжело передать словами. Это, наверное, как раз один из них. Чувства переполняют настолько, что ты стоишь и забываешь, как дышать.

Все пятеро ребят оказались братьями и сестрами. Три девочки — Даша, Маша и Наташа в возрасте 11,10 и 9 лет, а также двое мальчишек Артем и Максим, каждому из которых по 14.

Все пятеро ребят оказались братьями и сестрами. Фото: предоставлено героем публикации.

- Дети оказались очень домашними. Им нужна мама, нужен папа. Мамой меня стали называть в первый день, ночью приходят под бок. Мальчишки более сдержанные, они же будущие мужчины! Но они сразу включаются в деятельность и стараются показать себя с лучшей стороны. Ездили в деревню — они сами починили пылесос. А когда шли из магазина, они отняли у меня сумки и строго так сказали: «Мама, тебе нельзя!».

Конечно, сложнее всего в такой семье наладить быт. Кто-то и с одним ребенком еле успевает, а тут сразу 15-ти нужно помочь с уроками. Свою семью Веда в шутку называет многоногим осьминогом, справляющимся с любыми задачами:

- Быт строится по принципу «один за всех и все за одного». Если у кого-то из малышей не получается написать букву, то старшим детям не представляет сложности посидеть и посмотреть, как они пишут. Есть задачи повышенной сложности. Ну, например, приготовить 16 литров борща. Мы же можем делать это вместе — почистить картошку, потереть свеклу. Ничего бы не получилось, если бы за все отвечал и все делал только один человек. Семья — это когда люди все делают вместе.

Дети помогают друг другу во всем. Фото: предоставлено героем публикации.

Дом-мечта на 700 квадратов

Еще один важный вопрос, который всегда встает перед многодетными родителями — это жилплощадь. Сейчас многодетная семья живет в большой квартире площадью 100 квадратных метров, но параллельно в двух километрах от областного центра завершается масштабное строительство дома на 700 квадратных метров, где большой семье уже не придется тесниться.

Сейчас завершается строительство большого дома, где семье не будет тесно. Фото: предоставлено героем публикации.

- Сейчас находимся в процессе переезда. У нас такой непростой момент. С одной стороны, нельзя запускать учебу, с другой - нужно быстро оформить документы. Нужно и дом достраивать. Переезжаем в более просторное жилье, у нас финальная стадия отделки 700 квадратных метров. Я думаю, что место хватит всем!

«Он был такой маленький и такой глазастый»

Веда шутит — если рассказывать историю каждого усыновления в этой семье, то можно написать книгу, потому что каждый случай не похож на другой и все дети сами по себе разные, но тем не менее смогли породниться. Собеседница согласилась рассказать о своем первом таком опыте. У женщины уже было четверо детей, когда подруга из дома малютки принесла фото очаровательного малыша.

- Когда подружка принесла фото, я посмотрела на него, и мне стало его очень жаль. Там были серьезные диагнозы, здоровье было в плачевном состоянии. А он был такой маленький и такой глазастый, и ему очень сильно была нужна мама — вспоминает Веда.

Женщина стала спрашивать у друзей и знакомых, вдруг найдется тот, кто захочет взять мальчика к себе в семью. У многих на тот момент детей вообще не было, но никакого отклика женщина не получила.

- Наверное из-за того что я из семьи педагогов, - продолжает женщина, - для меня нормально что все время вокруг много детей. Мне было не сложно с четырьмя детьми. Я тут подумала — ну где четверо, там может быть и пятеро. Теперь у меня очень огромный сын, у него растет борода он бреется и говорит басом. Со стороны это крепкий взрослый здоровый мужчина. Очень его люблю!

Как и остальные дети, Олег активно помогает родителям во всем. Строить дом, готовить или сидеть с малышами — не принципиально. А по-другому в больших семьях и не бывает!

Мечтала стать актрисой

Сейчас уже сложно поверить, но когда-то наша героиня училась на актрису в нижегородском театральном училище и мечтала блистать на сцене. Она играла в любительских театрах и размышляла о том, где же лучше — в театре или в кино. Все изменил приятный и закономерный поворот на ее жизненном пути:

- Родила первого сына, и все: работа в театре перестала быть моей целью. Спустя две недели он мне улыбнулся, и я многое для себя поняла.

Теперь Веда гордо заявляет:

- Я уже давно работаю мамой. Потому что все, что связано с детьми — это серьезная система, она должна очень хорошо работать. Бывает, сваливается на голову что-то интересное, связанное с творчеством. В последний раз расписывала платья, получилось хорошо и красиво.

Муж нашей героини поддерживает во всех ее проявлениях, а она поддерживает его увлечения и хобби. Такие простые и понятные вещи помогли супругам сохранить крепкую семью, не утратить любовь и взаимоуважение.

Муж увлекается скульптурой, а жена выбирает для него лучший гипс. Фото: предоставлено героем публикации.

- Самое главное, что у нас есть с супругом — это возможность честно и открыто друг с другом говорить. Делиться своими чувствами. Валере нравится заниматься скульптурой, работать с гипсом. Если ему это нравится, что в моих интересах будет поискать хороший гипс. Мы стараемся поддерживать друг друга помогать, - заключила собеседница «КП».