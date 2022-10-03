В Сосновском районе мужчина убил рабочего, которого нанял для строительных работ

Мужчина заключен под стражу. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

59-летний мужчина обвиняется в убийстве строительного рабочего в Сосновском районе. Расследование уголовного дела завершено и с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Трагедия произошла днем 21 июля 2022 года в деревне Батманово.

- В ходе распития спиртных напитков на бытовой почве обвиняемый поссорился с рабочим, которого нанял для строительных работ на своем участке, - объяснили в ведомстве.

Мужчина обиделся на оскорбления в свою сторону, поэтому сходил домой, взял нож и вернулся к рабочему, ранив его. 34-летнего потерпевшего экстренно госпитализировали в больницу, но врачам не удалось спасти ему жизнь. Он умер в тот же день.

Свою вину обвиняемый признал частично, сейчас он заключен под стражу

Напомним, ранее мы рассказывали, что компания молодежи заехала на машине на площадь у Вечного огня в Дзержинске. Полиция составила три протокола на парней.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!