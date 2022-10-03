Компания молодежи заехала на машине на площадь у Вечного огня в Дзержинске

Автомобиль припарковали в паре метров от мемориала. Фото: Алексей Максимович

В минувшие выходные в Дзержинске молодые парни искали, где бы провести вечер, но не нашли ничего лучше, чем бросить свой автомобиль на тротуаре буквально в паре метрах от мемориала на площади Героев. Это место свято для дзержинцев — ежегодно они приходят сюда почтить память своих предков, павших в годы Великой Отечественной войны. По понятным причинам, происходящее не понравилось случайным очевидцам. Разозленные местные жители прогоняли отдыхающих, даже не пытаясь подобрать цензурные выражения. Один из свидетелей произошедшего Алексей М. снял все на видео и сделал несколько характерных фото.

- На Площади Героев открылась новая парковка. Можно приехать, встать и пивка попить, - иронично заметил автор поста в сообществе «Дзержинск Онлайн».

По его словам, в ходе диалога один из парней представился военнослужащим из поселка Мулино, и даже попытался объяснить, что ничего плохого они не делают.

- Ничего умнее не придумали, как сказать о том, что они приехали «поставить свечки», - добавил Алексей.

Поступок молодых людей не понравился дзержинцам. Фото: Алексей Максимович

По факту произошедшего полицейские инициировали административное расследование. Как выяснилось, водителем той самой машины оказался 23-летний житель поселка Мулино. Является ли он военнослужащим — не сообщается. Информация о том, что парни пришли туда «попить пивка» тоже не нашла официального подтверждения.

- На данного гражданина составлено три протокола об административном правонарушении по статьям «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств», «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов» и «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена», - подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По всей видимости, других нарушений в действиях молодых людей полицейские не усмотрели. По совокупности перечисленных статей водителю автомобиля грозит штраф в размере двух тысяч рублей.