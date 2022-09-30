Тепло поступает в более 99% многоквартирных домов Нижнего Новгорода

8129 из 8231 многоквартирных домов Нижнего Новгорода подключены к отоплению. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев во время прямого эфира 30 сентября.

По его словам, сейчас тепло получают более 99% домов, а также 674 из 676 социальных учреждений.

По словам Шалабаева, всего в городе насчитывается более 10 тысяч многоквартирных домов, при этом чуть более 8 тысяч подключены к централизованному отоплению, остальные отапливаются за счет других источников.

Отмечается, что отопительный сезон в нашем городе стартовал 20 сентября. В настоящее время все городские котельные работают на 100%, а оставшиеся вопросы по поводу пуска тепла в дома связаны с проблемой внутридомовых сетей, которые следует прорабатывать с ДУКом. В настоящее время продолжаются работы по поиску и устранению таких нарушений.