Местный проезд проспекта Гагарина перекроют в Нижнем Новгороде 3 октября

Движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина будет временно ограничено. Фото: ЦОДД
Местный проезд рядом с Дворцом спорта на проспекте Гагарина будет перекрыт в Нижнем Новгороде 3 октября. Речь идет о территории, расположенной на участке около дома №29. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.
Проезд будет запрещён с 07:00 до 22:00. Объезд будет возможен по прилегающим улицам.
Вероятно, перекрытие дороги связано с проведением в культурно-развлекательном комплексе «Нагорном» хоккейного матча. Нижегородский хоккейный клуб сыграет против клуба «Динамо» из Минска.
Водителей просят быть предельно внимательными, заранее выбирать пути объезда и в случае чего следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, что движение транспорта ограничат на участке переулка Вахитова в Нижнем Новгороде с 3 по 20 октября.
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