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Общество30 сентября 2022 8:37

Местный проезд проспекта Гагарина перекроют в Нижнем Новгороде 3 октября

Это связано с проведением мероприятия в КРК «Нагорный»
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина будет временно ограничено. Фото: ЦОДД

Движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина будет временно ограничено. Фото: ЦОДД

Местный проезд рядом с Дворцом спорта на проспекте Гагарина будет перекрыт в Нижнем Новгороде 3 октября. Речь идет о территории, расположенной на участке около дома №29. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

Проезд будет запрещён с 07:00 до 22:00. Объезд будет возможен по прилегающим улицам.

Вероятно, перекрытие дороги связано с проведением в культурно-развлекательном комплексе «Нагорном» хоккейного матча. Нижегородский хоккейный клуб сыграет против клуба «Динамо» из Минска.

Водителей просят быть предельно внимательными, заранее выбирать пути объезда и в случае чего следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что движение транспорта ограничат на участке переулка Вахитова в Нижнем Новгороде с 3 по 20 октября.

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