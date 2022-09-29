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Общество29 сентября 2022 12:43

Стелу на въезде в Нижний Новгород со стороны Богородска заменят и перенесут

Затраты на это еще предстоит посчитать
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Стелу на въезде в Нижний Новгород со стороны Богородска заменят и перенесут.

Стелу на въезде в Нижний Новгород со стороны Богородска заменят и перенесут.

Фото: Яндекс. Карты

Въездную стелу «Нижний Новгород» на богородской трассе поменяют на новую и перенесут в другое место. Об этом «Комсомолке» рассказали в администрации Приокского района.

С предложением о переносе стелы в администрацию обратилось Главное управления автомобильных дорог Нижегородской области. Специалисты ведомства посчитали, что в этом положении ее будет не видно после проведения работ по строительству дублера проспекта Гагарина.

В настоящее время уже определено, как будет выглядеть новая стела, а также проработано ее примерное месторасположение с учетом присоединения Новинок. Осталось собрать необходимую рабочую документацию и составить смету.

Судя по всему, речь идет о той самой стеле, которую в 2021 году в рамках подготовки к 800-летию отремонтировали за 650 тысяч рублей.

Напомним, в прошлом году на Благовещенской площади в Нижнем Новгороде демонтировали знак «Нижний Новгород» и стелу «Нижегородский район». На этом месте было решено установить стелу «Город трудовой доблести».