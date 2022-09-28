Мемориальная доска выдающемуся конструктору-оружейнику Алексею Судаеву открыта в Нижнем Новгороде

28 сентября 2022 года председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев принял участие в торжественном митинге, посвященном открытию мемориальной доски выдающемуся конструктору-оружейнику Алексею Ивановичу Судаеву. Доска появилась на главном корпусе НГТУ им. Р.Е.Алексеева, в котором Алексей Судаев учился в 1936-1938 годах.

На церемонии также присутствовали ректор вуза Сергей Дмитриев, заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Владислав Егоров, исполняющий обязанности главы Нижегородского района Сергей Крутов, заместитель директора Нижегородского строительного техникума Екатерина Хохлова, преподаватели и студенты вуза.

Мероприятие состоялось в дни празднования 105-летия НГТУ им. Р.Е. Алексеева. В 2022 году университет отмечает заслуги видных деятелей науки и техники прошлых лет, внесших большой вклад в создание оружия Победы в Великой Отечественной войне.

С ходатайством об увековечении в Нижнем Новгороде памяти создателя легендарного пистолета-пулемета образца 1943 года (ППС-43) Алексея Судаева в Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий обратился ученый совет НГТУ им. Р.Е. Алексеева в лице его ректора Сергея Дмитриева.

По его словам, выпускник Горьковского индустриального института имени А. А. Жданова (ныне НГТУ) Алексей Судаев вошел в историю стрелкового оружия как создатель одного из самых распространенных видов оружия в годы Великой Отечественной Войны – ППС-43 и перспективной модели автомата АС-44.

Он также напомнил, что на знаменитой фотографии «Знамя Победы над рейхстагом в Берлине» авторства советского военного корреспондента Евгения Халдея у одного из солдат за спиной находится как раз пистолет-пулемет ППС-43.

В свою очередь Владислав Егоров заметил, что открытие мемориальной доски особенно символично в день, когда завершаются референдумы о вхождении регионов Донбасса в состав Российской Федерации как еще один повод вспомнить о миротворческой миссии советского и российского оружия.

Олег Лавричев отметил, что именно в НГТУ Алексей Судаев получил основу технических знаний.

«Он стал для многих ребят примером того, что молодой студент может реализовать свое конструкторское мышление, двигаясь системно и последовательно к своей цели. Неслучайно, несмотря на свой юный возраст, он стал Лауреатом Государственной (Сталинской) премии II степени. Всем студентам вуза я желаю сконцентрировать свои усилия на обучении с целью дальнейшего применения ваших инженерных знаний на производстве. Перед вами стоит важная задача и вы видите достойный пример для подражания», – сказал он.

Спикер городской Думы заметил, что именно ППС-43 способствовал прорыву блокады Ленинграда, где в годы Великой Отечественной Войны было налажено производство и выпущено более 46 тысяч единиц оружия.

«Сам Алексей Иванович был на передовой, с бойцами, сдерживал наступление и совершенствовал это оружие. Пистолет-пулемет Алексея Судаева с шестью магазинами на 35 патронов был легче знаменитого пистолета-пулемета Георгия Шпагина на 1,8 кг», – сказал Олег Лавричев.

В заключение председатель городской Думы отметил важность проводимой НГТУ системной работы по сохранению памяти о выдающихся нижегородцах и патриотическому воспитанию молодежи.

«Мне как выпускнику университета особенно приятно, что на фасаде здания Электротехнического факультета, который я заканчивал, теперь две мемориальные доски в честь наших легендарных инженеров – оружейника Алексея Судаева и создателя первых отечественных снегоболотоходных машин Сергея Рукавишникова», – резюмировал Олег Лавричев.

После торжественной церемонии почетные гости и представители НГТУ им. Р.Е. Алексеева возложили цветы к мемориальной доске.

Напомним, что городская Дума Нижнего Новгорода на заседании 29 апреля поддержала предложение об увековечении памяти Алексея Судаева.

Справка.

Алексей Иванович Судаев – советский конструктор-оружейник, инженер-майор. Кавалер орденов Ленина, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Лауреат Государственной (Сталинской) премии второй степени, создатель стрелкового оружия (пистолет-пулемет Судаева образца 1943 г.; перспективная модель автомата АС-44). Окончил в 1932 году Горьковский строительный техникум (отделение промышленного транспорта. В 1934–1936 годах Алексей Судаев служил в Рабоче-крестьянской красной армии (РККА), в железнодорожных войсках, где проявил большой интерес к оружию. Сразу же после армии поступил в Горьковский индустриальный институт (Нижегородский государственный технический университет), где учился в 1936-1938 годах.