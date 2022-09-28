Количество мобилизованных граждан в Нижегородской области засекречено. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Количество граждан, призванных на службу в рамках частичной мобилизации в Нижегородской области, засекречено. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По информации областной администрации, сведения о числе мобилизованных составляют государственную тайну.

- В соответствии с ФЗ № 31 организация работ и защита информации в области мобилизационной подготовки и мобилизации осуществляются в соответствии с Законом Российской Федерации "О государственной тайне" и нормативными правовыми актами по вопросам секретного делопроизводства, - пояснили в правительстве Нижегородской области.

Напомним, частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Призыву подлежат граждане, находящиеся в запасе Вооруженных Сил РФ. Приоритет отдается тем, кто имеет опыт ведения боевых действий. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в рамках частичной мобилизации планируется призвать 300 тысяч резервистов.

Ранее сообщалось, что первый заместитель мэра Нижнего Новгорода Илья Штокман отправился на фронт добровольцем.