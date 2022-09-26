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Происшествия26 сентября 2022 14:36

46-летний рабочий нижегородского масло-жирового комбината ошпарился кипятком

Мужчина обварил себе ноги и руки
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА

Несчастный случай произошел вечером 25 сентября в Нижнем Новгороде, где 46-летний рабочий масло-жирового комбината ошпарился кипятком. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции в Нижегородской области.

Известно, что всё произошло в 20:30 на участке слива жирового сырья маргаринового завода. Сливщик – разливщик мыл полы, поскользнулся на мокрой поверхности и стал падать, зацепив стоящее рядом ведро с горячей водой. Вода вылилась и мужчина ошпарился.

- Работник получил ожоги кипятком ног и руки на площади 33 % поверхности тела, - сообщили в ведомстве.

Сейчас специалисты Гострудинспекции расследуют этот несчастный случай и выясняют все обстоятельства и причины происшедшего.

Напомним, ранее мы писали, что тяжелые травмы получил 19-летний разнорабочий, упавший с крыши Чкаловской ЦРБ. Несчастный случай произошел в 14:00 7 августа.

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