19-летний разнорабочий получил тяжёлые травмы, упав с крыши Чкаловской ЦРБ

Тяжелые травмы получил 19-летний разнорабочий, упавший с крыши Чкаловской ЦРБ. Несчастный случай произошел в 14:00 7 августа. Об этом сообщает государственная инспекция труда по Нижегородской области.

Известно, что молодой человек закрывал дыру в крыше больницы от дождя, когда внезапно соскользнул и упал с высоты третьего этажа.

- Степень тяжести полученных травм работника, полученных при несчастных случаях на производстве, относятся к категории тяжелых, - объяснили в ведомстве.

В настоящее время специалисты Гострудинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали, что 24-летний рабочий разбился насмерть, упав с крыши дома на площади Горького в Нижнем Новгороде. Несчастный случай произошел 3 ноября 2021 года. Тогда проводилось расследование, в ходе которого юристы оценивали действия лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при проведении строительных работ и допустивших смерть рабочего.

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