13-летнего подростка, пропавшего в Володарске, нашли живым в Дзержинске

Пропавшего в Володарске 13-летнего подростка нашли живым. Мальчик ушел из дома в 12:00 25 сентября и не вернулся, а уже на следующий день полицейские нашли его в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

- Сотрудники патрульно-постовой службы доставили его в отдел полиции, - сообщает ведомство. - Жизни и здоровью мальчика на данный момент ничего не угрожает.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Нижегородской области почти две недели ищут дачника, который пропал при загадочных обстоятельствах. Все хозяйство мужчина оставил в таком состоянии, будто вышел всего на пару минут. Так, в доме аккуратно висели вещи Валерия, в которых он приехал, а в раковине стояла немытая посуда. Входная дверь в избу была закрыта на веревочку, ключи от автомобиля остались в замке зажигания, все сараи были открыты, а у бани валялась пила.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!