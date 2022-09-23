Подрядчика благоустройства на Бору заподозрили в хищении свыше 317 тысяч рублей

В Нижнем Новгороде на директора строительной компании возбуждено уголовное дело по статье: «Мошенничество». Он подозревается в хищении свыше 317 тысяч рублей при выполнении муниципального контракта. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

В 2019 году подрядчик должен был выполнить благоустройство зоны отдыха на Бору за 6 миллионов и 160 тысяч рублей. Работы, казалось, были выполнены, поэтому деньги подрядчику были переведены.

- Подозреваемый из корыстных побуждений, не имея намерений в полном объеме исполнять условия контракта, фактически похитил путем обмана денежные средства в сумме свыше 317 тысяч рублей, - сообщили в ведомстве.

Расследование продолжается. Будут предприняты все меры на возмещение нанесённого ущерба.

Напомним, ранее мы писали, что уголовное дело было возбуждено по факту мошенничества при ремонте нижегородской школы №73. Подрядная организация не выполнила полный объем работ в указанные сроки. А денежные средства размером более 1 миллиона рублей были похищены.

Также уголовное дело возбуждено в Нижнем Новгороде из-за срыва сроков строительства детского сада на улице Молитовской в Ленинском районе. Подрядчик авансом получил 60 миллионов рублей. Однако садик так и не был достроен, а деньги компания не вернула. Речь идет о сумме более чем 30 млн рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!