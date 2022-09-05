Дело о мошенничестве при строительстве школы N73 возбудили в Нижнем Новгороде Фото: Прокуратура Нижегородской области

Уголовное дело было возбуждено по факту мошенничества при ремонте нижегородской школы №73. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Прокуратура Московского района проверила расходование бюджетных средств и исполнение обязательств контракта организацией ООО «Строй Профи М».

Было установлено, что МКУ «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» и ООО «Строй Профи М» заключили контракт на выполнение капитального ремонта стоимостью более 90 млн рублей в МБОУ «Школа № 73». Работы должны были быть завершены до декабря 2021 года.

Работы должны были быть завершены до декабря 2021 года. Фото: Прокуратура Нижегородской области

Подрядная организация не выполнила полный объем работ в указанные сроки. А денежные средства размером более 1 млн рублей были похищены.

По результатам рассмотрения материалов проверки прокуратуры было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Также прокуратура Нижнего Новгорода инициировала уголовное преследование, так как оплаченные работы не были завершены.

Напомним, уголовное дело возбуждено в Нижнем Новгороде из-за срыва сроков строительства детского сада на улице Молитовской в Ленинском районе.