Никитин призвал нижегородских чиновников отказаться от отпусков из-за частичной мобилизации

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал нижегородцев отказаться от отпусков из-за частичной мобилизации, которая стартовала в регионе 21 сентября. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

- Ситуация обязывает сейчас быть на местах всех ответственных и отказаться от командировок и отпусков, - обратился губернатор к чиновникам. - Это касается глав районов, руководителей предприятий, министерств и ведомств.

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал волонтеров и социальных работников оказать помощь семьям мобилизованных. Всю эту работу должны проконтролировать главы и муниципальные штабы.

- Необходимо учитывать индивидуальные жизненные ситуации людей, - отметил Глеб Никитин. - В связи с этим прошу волонтёров и социальных работников подключиться к решению срочных вопросов, связанных с текущими жизненными потребностями семей мобилизованных.