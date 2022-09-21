Глеб Никитин попросил волонтеров поддержать семьи мобилизованных

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал волонтеров и социальных работников оказать помощь семьям мобилизованных. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

- Необходимо учитывать индивидуальные жизненные ситуации людей., - отметил Глеб Никитин. - В связи с этим прошу волонтёров и социальных работников подключиться к решению срочных вопросов, связанных с текущими жизненными потребностями семей мобилизованных.

По словам главы региона, всю эту работу должны проконтролировать главы и муниципальные штабы.

Напомним, ранее в Нижегородском военном комиссариате сообщили, какие категории граждан призовут на военную службу в рамках частичной мобилизации. В частности, в этот список попали все офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солдаты и матросы запаса, постоянно проживающие на территории региона и получившие повестки. Все они должны явиться в сроки и пункты, указанные в повестке.